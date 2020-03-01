Bakan Ziya Selçuk: "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Ziya Selçuk: 'Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız' - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne, baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne, baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kurtuluş Savaşı'nın cepheye giden, gitmeyen her ferdinin kahraman olduğunu belirtti.

Askere çarık diken, tarhana kaynatan, şehidin yetimine bakan, gazinin koluna girenin de kahraman olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şimdi de ülke olarak hassas dönemlerden geçiyoruz ve bu süreçte herkese, hepimize sonsuz vazife düşüyor, hepimiz, büyük, küçük hepimiz, ülke mesaimizle, işimizle, duruşumuzla, birlik ve beraberliğimizle, birbirimize daha sıkı tutunarak ve daha fazla çalışarak yaşayacağız. Üzüntülüyüz ama şehitlerimizin emanetine aynı hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim."

Ziya Selçuk, Anne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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