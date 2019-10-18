Bakan Ziya Selçuk: "Sıfır Atık Projesi en büyük çevre hareketlerinden biri"

"Dijital Eğitim Portalı'nın 81 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Sıfır Atık Projesi' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni nesillerimizde çevre ve tabiat farkındalığının kazandırılması noktasında pek çok imkanı sunan Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması bizim için kritik öneme sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve inisiyatifiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 'Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı'nında tanıtımı yapıldı. Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Nejat Çalışkan, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Sıfır Atık Projesi en büyük çevre hareketlerinden biri"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sıfır Atık Projesi, başlatıldığı ilk günden itibaren hem şahsımın yakın takibinde olan hem de kurumsal olarak okullarımızda yakından çalıştığımız, çağımızın en büyük çevre hareketlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Yeni nesillerimizde çevre ve tabiat farkındalığının kazandırılması noktasında pek çok imkanı sunan 'Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması bizim için kritik öneme sahiptir" dedi.

"Dijital Eğitim Portalı'nın 81 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor"

Projenin uygulanma sürecinden de bahseden Bakan Selçuk "Milli Eğitim Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında 25 Aralık 2018 tarihinde imzalanan 'Sıfır Atık Eğitim Projesi İşbirliği Protokolü' kapsamında, Sıfır Atık Eğitim Programı oluşturulmuştur. Eğitim programı ve program alt bileşeni 'Dijital Eğitim Portalı'nın önce Ankara'da, sonra 20 ilimizde pilot uygulaması yapılmıştır ve 81 ilimizde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Projenin Ankara'daki pilot uygulamasında; 88 okulda, 74 bin öğrenci, 425 öğretmeni hedefleyen planlama yapılmıştır. 2019 yılı Nisan-Mayıs döneminde 20 ilde daha eğitim programı yaygınlaştırılarak 106 okulda, 201 sınıfta, 5 bin 707 öğrenciye Sıfır Atık Eğitim Programı uygulanmıştır. Sıfır Atık Eğitim Projesinin ikinci etabı olan 2019-2020 eğitim öğretim yılında, projeyi 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları hedefleniyor. Sıfır Atık Eğitimi kapsamında, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda sıfır atık kültürü oluşturmaya yönelik sürdürülebilir bir anlayışla ders dışı etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

"Çevre farkındalığı önce eğitim yuvalarında başlar"

Öğretmenlerde, atık yönetimi hakkında farkındalık oluşturulmasının, projenin yaygınlaştırılması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Çevre farkındalığı önce eğitim yuvalarında başlar. Bu nedenle, okullarımızda Sıfır Atık uygulaması ile çocuklarımıza; atık yönetimi, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve doğal varlıkların korunması konularında farkındalık, öğretmenlerimiz ve TEMA gibi bu işin sorumluluğunu almış sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla kazandırılacaktır" ifadelerini kullandı.