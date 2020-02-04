Bakan Ziya Selçuk: "Soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme gelmeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk: 'Soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme gelmeye... - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme gelmeye...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Ziya Selçuk: Soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme gelmeye...

Harvard Üniversitesi, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:13 Kaynak: AA
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