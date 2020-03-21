Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi

36 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimlerin, TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarından verileceğini belirterek, "Bu kanallarda çocuklarımıza, belirli listeleri de hazırladık.

Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimlerin, TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarından verileceğini belirterek, "Bu kanallarda çocuklarımıza, belirli listeleri de hazırladık. Hangi saatte hangi ders olacak bu dersleri yayımladık. Bu dersler 20'şer dakikalık dilimler halinde hayata geçirilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnstagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Selçuk, pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitimlere, gönüllü öğretmenler, teknisyenler ve tüm ekip arkadaşlarıyla hazır olduklarını aktardı. TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanalda içeriklerin hazırlandığını belirten Selçuk, "Bu kanallarda çocuklarımıza belirli listeleri de hazırladık. Hangi saatte hangi ders olacak bu dersleri yayımladık. Bu dersler 20'şer dakikalık dilimler halinde hayata geçirilecek. Ev ortamında, okuldaki gibi 40 dakika oturmak çok kolay değildir. Çocuklarımızın odaklanması için bizim yaptığımız çalışmalar, araştırmalar gösteriyor ki çocuklar bu tür bir ortamda 20'şer dakika aralıklarla otururlarsa verimlilik oluyor" ifadelerini kullandı.

EKSİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE İYİLEŞTİRME EĞİTİMİ VERİLECEK

Bakan Selçuk ayrıca, ilkokul öğrencilerinden eksi olanların 'İYEP' adı verilen iyileştirme programına tabi tutulacağını söyledi.

Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,


Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:48 Kaynak: DHA

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