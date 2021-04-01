Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var"

01.04.2021 12:48
Bakan Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği yüz binlerce içeriğin olduğu bir portal ortaya koymak önemliydi. Bu sabah iki ülkeden arkadaşlar aradılar. Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok. Sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'na katıldı. Video-konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Eğitimin dünyada yaşanan değişimlere, vereceği tepki, vereceği cevap ne olmalı bu mühim bir mesele. Yapılan çalışmaların dünyanın problemlerine, insanın tabiatına hürmet ederek neler söyleyeceği çok önemli" dedi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının aktif internet kullandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Değerlerle ilgili bir kurum olan eğitimin yeni nesillerin yetişmesinde dünyaya vereceği mesaj çok önemli. Bizim 'beşikten mezara' dediğimiz kavramı bugünün dünyası hayat boyu öğrenme olarak tarif ediyor. Yüzyıllardır bu topraklarda beşikten mezara ifadesi çok rahat bir şekilde ortaya konuldu. Bu ortaya konuş elbette teknolojik kırılımların yaşandığı, ekonomik parametrelerin değiştiği, kültürel dezenformasyonların çok arttığı ve sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilerinin çok yaygınlaştığı bir dönemde; bizim bu tabiri yeniden bir mana kimliğine ulaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Selçuk, "2023 vizyon belgesinde tabir ettiğimiz yaklaşım bunun cevabı mahiyetinde. Elbette medeniyetimizin tarihten aldığı telkinle insanlığın gönlünde yer edinmesi ve büyümesi gayretindeyiz. Hz. Mevlana'nın 'Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir, çünkü; sevenler sevdiklerini gönüllerde taşırlar' düsturuyla bu meşakkatli ve heyecanlı yolun yolcuyuz hep beraber. Bu perspektifle baktığımızda çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla benzer imkanlara kavuşması ve eğitimlerini kaliteli bir şekilde almaları ve dünyada şahsiyetleriyle dimdik ayakta durabilmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir takım araştırmalarda Türkiye'nin eğitim başarısındaki yönünü yukarı doğru çevirdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Çalışmaların sonuç verdiğini görüyoruz. Yol almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün ihracat yapabilen, yüzde 1'lik dilimden öğrenci alabilen, iş garantili okulların söz konusu olduğu, salgın döneminde dünyada salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesinin olduğu ülkeyiz. Meslek liselerinin bir ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması dünyada tek olması bakımından çok önemli. Meslek liseleri uzaktan kumandalı solunum cihazı, kızılötesi termometreler, maskeler ve daha onlarca çalışmayı bütün ülke için yaptı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde salgına karşı ne tedbirler alması gerektiği konusunu tartışıyor, ortaya koyuyor ve büyük dönüşüm yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitim için kurulan 3 kanal olduğunu hatırlatan Selçuk, dünyada kanal kurabilen birkaç ülke olduğunu belirterek, "Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği yüz binlerce içeriğin olduğu bir portal ortaya koymak önemliydi. Bu sabah iki ülkeden arkadaşlar aradılar. Görüşmeler şunu gösteriyor; Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok. Sadece mail göndererek uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" dedi. - ANKARA

Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Ziya Selçuk: 'Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var' - Son Dakika


Son Dakika

Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı         
11:56
Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor         
11:42
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım         
11:10
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 12:56:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei