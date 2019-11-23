Son Dakika Haberleri: Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi"
Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk: 'Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi' - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi"

6 saat önce

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler finalinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Öğretmenler Kupası öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi" dedi.

Bakan Ziya Selçuk:

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler finalinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Öğretmenler Kupası öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi" dedi.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Finali ilk servisini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kullandı. İlk servisin ardından başlayan final mücadelesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Biz öğretmenliği sadece sınıflarda akademik içerikler paylaşan bir meslek olarak görmüyoruz" diye konuştu. Öğretmenliğin sadece sınıflarda ders anlatmak olmadığını belirten Bakan Selçuk "Türkiye Öğretmenler Kupası öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi. Biz öğretmenliği sadece sınıflarda akademik içerikler paylaşan ve sadece bazı kazanımlarla uğraşan bir meslek olarak görmüyoruz. Sporun ve sanatın birleştirici gücüyle, öğretmenlerimizin birbirleriyle olan etkileşimlerini, öğrencilerimize olan rol model özelliklerini, hepsini bir araya getirerek ekip olmak, beraber olmak, centilmence yarışmak nedir? Bu kupa sporun birleştirici gücünden nasıl yararlanabiliriz sorusunun cevabıdır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OLARAK ÖĞRETMENLERİMİZİN SOSYAL VE KİŞİSEL HAYATINA BÖYLE BİR GÜZELLİK KATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Öğretmenlerin sosyal hayatlarına bir takım zenginlikler katmak istediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde bazı hedeflerimiz vardı. Öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatlarına zenginlik katmak gibi bir beklentimiz ve hedefimiz vardı. Bu planda hizmet ediyor. 81 ilimizde 778 ilçemizde yaklaşık olarak 15 bin öğretmenimiz 8 bölgede turnuvalara katıldılar. Futsal, basketbol, masa tenisi ve voleybolda çok güzel yarışmalara girdiler. Tutku ile bu işi sahiplenenler oldu. Fakat bütününe baktığımızda öğretmenlerimiz aileleri ve öğrencileri ile birlikte bu konuyu desteklediler. Daha sonrasında bölgelerde yarı finaller yapıldı. Finaller yapılıyor. Sonuçta biz öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatına böyle bir güzellik kattığımız için Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok mutluyuz. Katılamayan öğretmenlerimiz ise bu yıl bitmeden bir turnuva daha yapılmasını talep ediyor. Bazı hazırlıklar yapıyoruz. Bunu hep birlikte spora bir hizmet olarak görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve federasyonlarımızın verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Katılan arkadaşlarıma, destekleyen bütün personelimize teşekkür ediyorum."

Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, protokol tribününe geçerek buradan maçı takip etti.

(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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