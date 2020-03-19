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Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak.
6 saat önce
Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak.
Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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