Son Dakika Haberleri: Bakan Ziya Selçuk ve Şenol Güneş derbide
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Bakan Ziya Selçuk ve Şenol Güneş derbide

41 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde takip etti.

Bakan Ziya Selçuk ve Şenol Güneş derbide, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tribünde takip etti.


Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbinin başlamasına sayılı dakikalar kala önce Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş stada geldi. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk stada giriş yaptı. Bakan Ziya Selçuk'u Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kapıda karşıladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Şenol Güneş, Ziya Selçuk, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:19 Kaynak: İHA
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