Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk: "Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı"
Son Dakika Güncel Bakan Zümrüt Selçuk: 'Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı'

Bakan Zümrüt Selçuk: "Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı."

Bakan Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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