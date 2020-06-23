BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI - Son Dakika

Osman BAKIR/ İSTANBUL DHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk burada yaptığı açıklamada, "Yaşanan sel feleketine hepimiz derinden üzüldük. Allah vatanımızı, milletimizi bütün afetlerden korusun. Valimiz ve Kaymakamımızla birlikte hepimiz sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçları karşılıyoruz. İnşallah bütün tedbirleri alacağız." dedi.