Bakan Zümrüt Selçuk: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Zümrüt Selçuk: 'Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için... - Son Dakika

Bakan Zümrüt Selçuk: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Bakan Zümrüt Selçuk: Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için...

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:35 Kaynak: AA
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