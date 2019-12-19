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Bakan Zümrüt Selçuk: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:35 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
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