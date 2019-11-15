Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk: "Kadına karşı şiddetle mücadelede tek dil, tek vücut, tek yürek olmak...
Son Dakika Güncel Bakan Zümrüt Selçuk: 'Kadına karşı şiddetle mücadelede tek dil, tek vücut, tek yürek olmak... - Son Dakika

Bakan Zümrüt Selçuk: "Kadına karşı şiddetle mücadelede tek dil, tek vücut, tek yürek olmak...

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu. (4)

Bakan Zümrüt Selçuk: Kadına karşı şiddetle mücadelede tek dil, tek vücut, tek yürek olmak...

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:52:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk: "Kadına karşı şiddetle mücadelede tek dil, tek vücut, tek yürek olmak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]