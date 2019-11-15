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Bakan Zümrüt Selçuk: "Kadına karşı şiddetle mücadelede tek dil, tek vücut, tek yürek olmak...
7 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:49 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu. (4)
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