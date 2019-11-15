Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu. (1)

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Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz