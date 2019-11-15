Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk: "Kadına yönelik şiddet kadınların hayatını pek çok açıdan etkilemekte"
Son Dakika Güncel Bakan Zümrüt Selçuk: 'Kadına yönelik şiddet kadınların hayatını pek çok açıdan etkilemekte' - Son Dakika

Bakan Zümrüt Selçuk: "Kadına yönelik şiddet kadınların hayatını pek çok açıdan etkilemekte"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu. (1)

Bakan Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddet kadınların hayatını pek çok açıdan etkilemekte

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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