Bakan Zümrüt Selçuk: "Kamu personel yönetiminde demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Zümrüt Selçuk: 'Kamu personel yönetiminde demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı... - Son Dakika

Bakan Zümrüt Selçuk: "Kamu personel yönetiminde demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Bakan Zümrüt Selçuk: Kamu personel yönetiminde demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı...

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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