Son Dakika › Politika › Bakan Zümrüt Selçuk: 'Kamu personel yönetiminde demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı... - Son Dakika
Bakan Zümrüt Selçuk: "Kamu personel yönetiminde demokratikleşmeye uygun düzenlemeler yapmayı...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Son Dakika İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için Çevre Bakanlığı'na olumsuz rapor Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı Dolandırılan eski bakan Aytekin: Maalesef bu işi yaptım Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız