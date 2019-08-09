Bakan Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Kabulden detayları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:23 Kaynak: AA
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
Kabulden detayları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti.
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