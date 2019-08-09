Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Kabulden detayları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
Kabulden detayları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti.
Zehra Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]