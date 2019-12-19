Bakan Zümrüt Selçuk: "Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu"-... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Zümrüt Selçuk: 'Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu'-... - Son Dakika

Bakan Zümrüt Selçuk: "Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu"-...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Bakan Zümrüt Selçuk: Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu -...

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:51 Kaynak: AA
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