Son Dakika Haberleri: Bakan Zümrüt Selçuk: "Yeni Teşvikimizle Beraber 18 Ayrı Teşvik ve Destek Uygulamamız Var"

Bakan Zümrüt Selçuk: "Yeni Teşvikimizle Beraber 18 Ayrı Teşvik ve Destek Uygulamamız Var"

59 dakika önce

- Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Zümrüt Selçuk:
- Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası, Güncel
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