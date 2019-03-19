Bakan Zümrüt Selçuk: "Yeni Teşvikimizle Beraber 18 Ayrı Teşvik ve Destek Uygulamamız Var"
59 dakika önce
- Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.
- Ankara Ticaret Odası
İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:55 Kaynak: AA
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