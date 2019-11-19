Bakana yazdığı mektupla futbol oynama hayaline kavuştu

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak'ın futbol eğitimi hayalini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçeğe dönüştürdü.

Boş zamanlarını okul bahçeleri ve sokak aralarında futbol oynayarak geçiren 11 yaşındaki Tamtabak, hem futbol eğitimi almak hem de sağlıklı alanlarda oynayabilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na mektup yazdı.

Tamtabak, mektubunda, ilçede futbol oynayabileceği herhangi bir kulüp altyapısı olmadığını belirterek, Bakan Kasapoğlu'nun yardım talep etti.

Mektup üzerine Bakan Kasapoğlu'nun talimatlarıyla Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde futbol branşı açılarak 34 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.

Arhavi Atatürk Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda her vatandaşın dilekçe yazma hakkı olduğunu öğrenince Bakan Kasapoğlu'na mektup yazdığını belirterek, annesine okutup onay aldıktan sonra mektubu gönderdiğini söyledi.

Mektubunda kendisini tanıtarak ilçede futbol oynayabileceği ekipman ve kulüp olmadığını anlattığını, bu nedenle futbol eğitimi alıp oynayabilecekleri bir ortam yapılmasını istediğini belirten Tamtabak, "Beni dikkate aldığı için Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bahattin Yetim'e de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Mehmet Taha'nın annesi Nezahat Tamtabak da okulda işledikleri bir ders sonrası oğlunun içinde ukde olan bir sorunu Bakan Kasapoğlu'na mektupla yazdığını ifade etti.

Oğlunun yazdığı mektubun ilgisini çektiğini kaydeden Tamtabak, "Mektubu okuyunca çok hoş olduğunu düşündüm, 'Gönderebilirsin' dedim. Bakanımızın eline geçmese de okunacağını düşündüm. Gönderdikten sonra Sayın Bakanımız konuyu ciddiye almış, okumuş ve ilgilenilmesini söylemiş. Oğlumu dikkate aldığı için çok mutlu olduk. Oğlumun bu yazısının dikkate alınması çok hoş bir durum." diye konuştu.

Arhavi Gençlik ve Spor Müdürü Erol Tosun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak birçok branşta eğitim verdiklerini belirterek, "Futbol branşı olmadığı için Mehmet Taha bu noksanlığı gidermek için istekte bulunmuş. İl müdürümüz de Hopa Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzde görevli futbol antrenörü arkadaşımızı buraya görevlendirdi. Bunun neticesinde öğrencileri antrenmanlara aldık." değerlendirmesinde bulundu.