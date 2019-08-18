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Bakandan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması

1 saat önce

Bakandan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması Ekipler rüzgara rağmen yangını söndürmeye çalışıyorİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rüzgara rağmen ekiplerin...

Bakandan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması
Ekipler rüzgara rağmen yangını söndürmeye çalışıyor
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rüzgara rağmen ekiplerin çalıştığını söyledi.
Bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Tırazlı Köyü yakınlarındaki orman yangını rüzgarın şiddeti sebebiyle henüz kontrol altına alınamadı. Zaman zaman saatte 90 km/s şiddetle esen rüzgar ekiplere de zor anlar yaşatıyor. Hava şartları sebebiyle ekipler yangına havadan müdahale etmekte zorlanırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Havadan incelemelerde bulunan Pakdemirli, bölgede bulunan bir gözetleme kulesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hava şartlarının olumsuzluğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Şartlar çok zor. Rüzgar sebebiyle helikopterle inişte tehlike geçirdik. Orman genel müdürümüz iniş sağlayamıyor. 8 helikopter, 40'ı aşkın arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalemiz devam ediyor" dedi.
İzmir'in Urla ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Rüzgar sebebiyle dikkatli olmalıyız. Hava şartları olumsuz olduğu için havadan istediğimiz müdahaleyi yapamıyoruz ama ekiplerimiz elimizden geleni yapıyor. Urla'da devam eden yangın kontrol altına alınmak üzere. Milas'ta da yangın kanyona hapsedildi. Göreceli olarak kontrol altında diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların iyi olacağını varsayarak mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
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