Bakanı Akar Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddialarını yalanladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasıyla ilgili, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı' iddiasıyla ilgili, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası, Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir" dedi.