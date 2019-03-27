Son Dakika Haberleri: Bakanı Dönmez: Günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz

Bakanı Dönmez: Günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz

27 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, " Toplam 3 sahada şu anda günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz.

Bakanı Dönmez: Günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, " Toplam 3 sahada şu anda günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz. Çok kısa süre içinde bunu 2 bin, 2 bin 500 varile kadar çıkaracağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:42 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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