Bakanı Dönmez: Günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz
27 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, " Toplam 3 sahada şu anda günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Dönmez, " Toplam 3 sahada şu anda günlük bin 600 varil petrol üretimi yapıyoruz. Çok kısa süre içinde bunu 2 bin, 2 bin 500 varile kadar çıkaracağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:42
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