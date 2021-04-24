Bakanı Ersoy'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Bakan Ersoy, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Joe Biden'ın lobilerin etkisiyle, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan siyasi söylemini reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1915 olaylarını araştırma çağrısını görmezden gelenler dostane ilişki ve ortaklıklarımıza da kalıcı zararlar verdiklerini unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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