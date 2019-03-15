Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye Bölgede Enerjinin Ticaret Merkezi Olma Yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye bölgede enerjinin ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye bölgede enerjinin ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Onun için de altyapımızı büyük oranda tamamladık. Piyasa işletmeciliği açısından önemli aşamaları, mesafeleri katettik." dedi.



Bakan Dönmez, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde enerji sektörü ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.



Dönmez, burada yaptığı konuşmada, enerji konusunda Türkiye'nin son yıllarda çok yatırım yaptığını, özel yatırımlar ve girişimlerin de olduğunu söyledi.



Enerjide Türkiye'nin kurulu gücünü 3 kat artırdığını ifade eden Dönmez, nüfus, ticaret ve sanayinin büyüdüğünü, bu nedenle enerji alanında yatırımların devam edeceğini dile getirdi.



Elektrik üretiminde arz açığının kapatılması için ciddi reformlar yaptıklarına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:



"Kamu, 2003'ten bu tarafa zorunlu olmadıkça eskiden başlamış yatırımlar hariç yeni bir arz tarafında yatırım yapmıyor. Bugüne kadar 32 bin megavattan 90 bin megavata kadar olan yatırımların büyük kısmını özel sektör yaptı. Onların içinde yerli sermaye gruplarımız var, yabancı sermaye gruplarımız var. Bu piyasaya, ülkeye güvenerek bu yatırımları yaptılar, ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabii sadece elektrik üretim tarafında yatırımla olmuyor, elektriği ürettiniz ama müşteriye, piyasaya taşıyamıyorsanız bunun bir anlamı yok. İletim yatırımlarının yapılması gerekiyor. Şehir içinde bunu dağıtmanız lazım. Özellikle Bursa gibi son dönemde iç göçe maruz kalmış, dışarıdan göç almış, normal ülke büyümesinin üzerinde gelişim gösteren bu şehirlerde yatırımlar rutin ölçeklerle de bu hizmetin karşılanmasına imkan verecek durumda değil. Onun için daha fazla yatırım ihtiyacı oluyor ama hamdolsun bugün arz tarafında da iletim tarafında da sorunumuz kalmadı. Yarın belki elektrikli otomobiller çıktığında biz farklı parametrelerle karşı karşıya kalacağız. Yeniden bu şebekelerde hesap kitap yapmamız gerekecek."



"50 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanır hale geldi"



Doğal gazla ilgili çalışmalara ilişkin bilgi veren Dönmez, asıl sessiz devrimi bu alanda yaptıklarını ifade etti.



Türkiye'de 2000'li yıllara kadar, aralarında Bursa'nın da bulunduğu sadece 5 büyükşehirde doğal gaz kullanıldığını hatırlatan Dönmez, "Merkezde birkaç semtimiz, bir iki ilçemiz doğal gaz kullanırken bugün 4 ilçemiz hariç hemen her ilçemizde, tabii kırsal alanları dışarıda tutarak söylüyorum, Bursa doğal gaz kullanıyor." dedi.



Ülkede 2000'li yılların başında 100 bin doğal gaz abonesi varken, bugün bu rakamın 1 milyona dayandığını belirten Dönmez, şunları söyledi:



"Bugün hamdolsun 81 ilimizin tamamına doğal gazı ulaştırmış durumdayız. 2000'li yılların başında sadece 50 ilçemiz büyükşehirlerde doğal gaz kullanırken, bugün 500 yerleşim birimimiz doğal gaz kullanıyor. Neredeyse 50 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanır hale geldi. Yüzde 60'tan bahsediyoruz. Bu şebeke ağını yapmak, hele coğrafi koşulları az çok biliyorsunuz, bunu gerçekleştirmek kolay bir şey değil. 140 bin kilometre bir dağıtım şebekemiz var sadece doğal gazda yani dünyanın Ekvator'dan çevresi 40 bin kilometre, 3,5 defa dünyayı kazarak dolaşmak demek bu. Büyük oranda yerli ekipman, mühendislikle bunu yapıyoruz."



Dönmez, doğal gaz dağıtımında kullanılan malzemelerin yüzde 90'ının yerli tedarikçilerin ürettiği ürünler olduğunu da belirtti.



"Nükleer santral projemiz hızla ilerliyor"



Doğal gaz konusunda aramaların, keşiflerin sürdüğüne işaret eden Bakan Dönmez, ihtiyacın önemli bir kısmını kendi kaynaklarından karşılar hale gelmek istediklerini vurguladı.



Kömür tarafında da keşifler olduğunu, Türkiye'ye yıllarca yetecek kadar kaynaklar bulunduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:



"Maalesef yerli kömürde termik santral gücümüz yeteri kadar yok. 2 bin megavat civarında bir kurulu gücümüz var, bunu artırmamız lazım. Şu anda elektrik üretimimizin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması oranını geçtiğimiz yıl yüzde 50 ile kapattık, bu sene ocak-şubatta yüzde 60'larda gidiyoruz, inşallah hedefimiz yüzde 65'lere çıkmak. Nükleer santral projemiz hızla ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk reaktörümüzü devreye almış olacağız. Bu yıl sonuna kadar Türk Akım'ın karadaki çalışmaları da bitmiş olacak. Ülke olarak kaynak çeşitliliği yapabilmek için rota ve güzergah çeşitliliğine de büyük önem veriyoruz. Türkiye bölgede enerjinin ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Onun için de altyapımızı büyük oranda tamamladık. Piyasa işletmeciliği açısından önemli aşamaları, mesafeleri katettik."



Toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da katıldı.

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