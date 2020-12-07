Bakanı Karaismailoğlu: "Sivil havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla küresel rekabetteki yerimizi güçlendiriyoruz" - Son Dakika

Bakanı Karaismailoğlu: "Sivil havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla küresel rekabetteki yerimizi güçlendiriyoruz"

07.12.2020 20:13
Bakanı Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sivil havacılık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin küresel rekabetteki yerini güçlendirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sivil havacılık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin küresel rekabetteki yerini güçlendirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, "7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü"ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Dünyanın transit ticaret merkezi" olan Türkiye'de havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürüttüklerini belirten Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla sivil havacılıkta çok hızlı büyüme ve markalaşma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarını, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz. Dış hatlarda 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bugün 127 ülkede 329 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz, dünya ve Avrupa Havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında; 2018-2019'da dünyada 10. Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında 5. sıraya yerleşti."

"THY en çok yolcu taşıyan marka olmaya devam ediyor"

İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülünü aldığını anımsatan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve yolculara sunulan "dijital çözümler" ile "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak belirlendiğinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, geçen haftaki Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduğunu vurgulayarak, "Bir diğer yandan Türk Hava Yolları da en çok yolcu taşıyan marka olmaya devam ediyor. İnsanımızın; tüm ulaşım modlarında en ileri iletişim teknolojilerini kullanarak dünya ile bağlanmasını sağlarken, sivil havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla küresel rekabetteki yerimizi güçlendiriyoruz. 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Havacılık, Türkiye, Sivil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakanı Karaismailoğlu: 'Sivil havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla küresel rekabetteki yerimizi güçlendiriyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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