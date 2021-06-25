BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI'NI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 25 Haziran Denizciler Günü nedeniyle Türkiye Denizciler Sendikası'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'nu Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete ve sendika yetkilileri karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, tüm denizcilerin denizciler gününü kutlayarak, "Dünyada ve ülkemizde denizcilik adına çok önemli gelişmeler oluyor. Önümüzdeki 100 yıla damgasını vuracak olan dünyada küresel bir güç haline geleceğimiz, bölgesinde lider dünyada söz sahibi olacak bir ülke olan Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Kanal İstanbul'un yarın ilk köprüsünün cumhurbaşkanımızın liderliğinde temelini atıyoruz. Dünyadaki lojistik hareketlere büyük yön verecek, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yükünü ve kaza riskini ortadan kaldıracak Kanal İstanbul'la ilgili önemli çalışmalara da yarın başlamış olacağız." dedi.