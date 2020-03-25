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Bakanı Koca: "Her kez kendini virüs taşıyıcısı olarak görmeli ve öyle hareket etmeli."
6 saat önce
Bakanı Koca: "Her kez kendini virüs taşıyıcısı olarak görmeli ve öyle hareket etmeli."
Bakanı Koca: "Her kez kendini virüs taşıyıcısı olarak görmeli ve öyle hareket etmeli." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:50 Kaynak: İHA
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