Son Dakika Haberleri: Bakanı Kurum: "(Sakarya'daki deprem) İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı...
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Bakanı Kurum: "(Sakarya'daki deprem) İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı...

23 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret etti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "( Sakarya'daki deprem) İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil."
Bakanı Kurum: (Sakarya'daki deprem) İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı...
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Sakarya, Bayrampaşa, Murat Kurum, Güncel
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