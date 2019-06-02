Bakanı Kurum: "(Sakarya'daki deprem) İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı...
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:34 Kaynak: AA
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