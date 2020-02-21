Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir (2) - Son Dakika

Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir (2)

6 saat önce

ÖZHASEKİ'YE ZİYARETTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi Kayseri'deki evinde ziyaret etti.

Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir (2), System.String[]

ÖZHASEKİ'YE ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi Kayseri'deki evinde ziyaret etti.

'SU ÜRÜNLERİNDE HEDEF 2 MİLYAR DOLAR'

Bakan Pakdemirli ziyaretin ardından Yamula Barajında Tarım İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 135 bin metrekare alana kurulan Somon Balık Üretim Merkezini ziyaret etti. Burada tekneye binerek Yamula Barajındaki kafeslerde üretimi yapılan balıkları inceleyen Bakan Pakdemirli daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'nin su ürünleri konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bugün Yamula Barajı'ndaki su ürünlerimizi görelim dedik. Hem de bölgenin sulanması konusundaki çalışmaları yerinde izleme imkanına sahip olduk. Projeler bittiği zaman yaklaşık 110 bin metrekarelik alan sulanabilecek. Bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkıları olacak. Özellikle Yamula Barajı'ndaki su ürünleriyle ilgili Japonya ve Çin'e ihraç edilen somon balıklarını gördük. Türkiye özellikle su ürünlerinde çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bugün itibariyle 1 milyar dolar ihracatımız var. Biz bunu 2023 itibariyle 300 bin tondan 600 bin tona, 1 milyardan 2 milyara çıkarmak istiyoruz. Ben buradaki çalışmaları yerinde buluyorum. Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkıları var. Buradaki alanların genişletilmesi konusunda, arkadaşlarımız koruma kullanma dengesi içerisinde gerekli çalışmaları yapıyorlar."

KARTAL, ŞAHİN VE TİLKİYİ DOĞAYA BIRAKTI

Ardından balıkçı teknesinin dümenine geçen Bakan Pakdemirli, tekneyi limana yanaştırdı. Bakan Pakdemirli daha sonra Taşhan Mahallesindeki Doğa Koruma ekipleri tarafından koruma altına ve tedavisi yaptırılan kartal, şahin, saz delicesi ve bir tilkiyi doğaya bıraktı.


Bekir Pakdemirli, Mehmet Özhaseki, Antalya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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