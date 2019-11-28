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Bakanı Selçuk, Ege Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti.

Bakanı Selçuk, Ege Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti.

Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliği gelen Bakan Selçuk, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile vakıf ve dernek yöneticilerince karşılandı.

Fuar alanın girişindeki zeybek ekibin gösterisini ilgiyle izleyen Selçuk, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Aydın Valiliğinin standını ziyaret eden Selçuk'a burada incir ikram edildi. Daha sonra sırasıyla Adnan Menderes Üniversitesi, Afyonkarahisar Valiliği, Aydın Ticaret Odası ve Kuyucak Kadın Kooperatifi stantlarını gezen Bakan Selçuk, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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