BAKANI SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM VE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ AÇIKLAMASI-1 - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , düzenlediği basın toplantısında uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Biz kendi kültür ve toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık. Çocuklarımız için paketler hazırladık" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Selçuk yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE BUNU KISA BİR SÜREDE BAŞARDI"

Dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk. Dünyada bunu yapabilen az sayıda ülke var. Türkiye bunu kısa süre içinde başardı. Bu anlamda 10 stüdyo kurduk. 670 öğretmen ve TRT personeliyle uzmanlar yani 1000'den fazla kişi 7 gün 24 saat çalışıyor. 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yapıldı. Bir dersin toplam yapılma süreci 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE UYUM KONUSUNDA PAKETLER HAZIRLADIK"Bu süreçte 38 ilden 189 bin 766 öğretmen ile dijital ortamda canlı görüşme yaptığını belirten Bakan Selçuk öğrenci ve velilerle de görüşmeler yaptığını söyledi. Yeni eğitim öğretim dönemi için Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. Bu normal bir başlangıç değil? Ne tür uyum sorunları olur. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin tamamı okulları açtı ya da 2 Eylül'de tamamına yakını açıyor. Hepsinde de uyum çalışmaları var. Öğrencilere ve öğretmenlere nasıl eğitim verilir. Bunlarla ilgili çok sayıda rapor ve dokümanlar var. Biz kendi kültür ve toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık. Çocuklarımız için paketler hazırladık."

- İstanbul