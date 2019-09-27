Bakanı Soylu'nun adını kullanarak vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu öne sürerek para karşılığı devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle birçok kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Ş.A. isimli bir şahsın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu söyleyerek para karşılığında devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu ve birçok şahıstan eft-havale yoluyla para aldığı yönündeki vatandaşların şikayetleri üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şahıs yakın takibe alındı.



Yapılan takipte, şüphelinin işe yerleştirme vaadiyle kandırdığı vatandaşlara, "Parayı gönderdikten sonra işe girme süreçlerinin hızlanacağı", "Ankara'da işleri takip ettiği" yönünde mesajlarının yanı sıra yatırılan paraları alabilmek için İstanbul'un bir ilçesine bağlı banka şubelerini kullandığı tespit edildi. Şahıs hakkında yapılan sorgulamada "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "emniyeti kötüye kullanma"suçlarından kaydı olduğu belirlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla söz konusu zanlı yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA