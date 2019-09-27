Son Dakika Haberleri: Bakanı Soylu'nun adını kullanarak vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bakanı Soylu'nun adını kullanarak vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı

7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu öne sürerek para karşılığı devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle birçok kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

Bakanı Soylu'nun adını kullanarak vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu öne sürerek para karşılığı devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle birçok kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ş.A. isimli bir şahsın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu söyleyerek para karşılığında devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu ve birçok şahıstan eft-havale yoluyla para aldığı yönündeki vatandaşların şikayetleri üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şahıs yakın takibe alındı.


Yapılan takipte, şüphelinin işe yerleştirme vaadiyle kandırdığı vatandaşlara, "Parayı gönderdikten sonra işe girme süreçlerinin hızlanacağı", "Ankara'da işleri takip ettiği" yönünde mesajlarının yanı sıra yatırılan paraları alabilmek için İstanbul'un bir ilçesine bağlı banka şubelerini kullandığı tespit edildi. Şahıs hakkında yapılan sorgulamada "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "emniyeti kötüye kullanma"suçlarından kaydı olduğu belirlendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla söz konusu zanlı yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti
Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:06:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanı Soylu'nun adını kullanarak vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]