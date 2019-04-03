Bakanı Turhan: "İki Havalimanında Aynı Anda Uçuşların Tamamen Kesildiği 12 Saatlik Bir Süreç Olacak.
1 saat önce
Bakanı Turhan: "İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak.
Bakanı Turhan: "İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. 6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanı
'nda son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul
Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA
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