Bakanı Uraloğlu müjdeyi verdi! Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor - Son Dakika
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Turizm

Bakanı Uraloğlu müjdeyi verdi! Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk seferinin 11 Nisan'da olacağını duyurdu. Ankara-Diyarbakır arasında hizmet verecek tren, bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacak.

30.03.2025 13:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan 2025'te Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti.

2025 SEZONUNDA TOPLAM 8 SEFER

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan Cuma günleri, Diyarbakır'dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." dedi.

MALATYA VE YOLÇATI'DA TURİSTİK MOLALAR

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin ve Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Diyarbakır'a varış saati ise 16.23 olarak planlandı. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenimiz Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Ankara'ya tahmini varış saati ise 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

KÜLTÜREL ROTALAR RAYLARLA BULUŞUYOR

Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkânı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje." ifadelerini kullandı.

Biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabiliyor.

Bakanı Uraloğlu müjdeyi verdi! Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor

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Son Dakika Turizm Bakanı Uraloğlu müjdeyi verdi! Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
    zaten yollarda yeni bindik müjdeli habere bak pişirip servis ediyorlar aynı terrane 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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