Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

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Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:53 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.
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