Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.

Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:53 Kaynak: AA
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