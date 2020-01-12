Bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 - Son Dakika

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Bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3
6 saat önce
Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 (AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE -Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 (AKTÜEL)
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