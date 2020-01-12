Bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 - Son Dakika

Bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3

6 saat önce

Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 (AKTÜEL)

GÜMÜŞHANE -Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3 (AKTÜEL)

Bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu- 3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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