Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu

14.08.2021 19:26
Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu

Kastamonu Bozkurt'ta, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin el birliğiyle, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor pic. twitter. com/BYKuTgtOBl— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 14, 2021.

Kastamonu Bozkurt'ta, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin el birliğiyle, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor pic. twitter. com/BYKuTgtOBl

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 14, 2021

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu Bozkurt, Arama Kurtarma, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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