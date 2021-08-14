Kastamonu Bozkurt 'ta, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin el birliğiyle, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor pic. twitter. com/BYKuTgtOBl

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin...

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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