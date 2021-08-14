Kastamonu Bozkurt'ta, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin el birliğiyle, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor pic. twitter. com/BYKuTgtOBl
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 14, 2021
Kaynak: Habermetre
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Son Dakika › Toplum › Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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