Bakanımız Sn. Soylu Van'da Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van'da, @ Jandarma Filo Komutanlığı ve @EmniyetGM Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti pic. twitter. com/ahjsU4MkCV

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021