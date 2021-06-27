Bakanımız Sn. Soylu Van'da Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Bakanımız Sn. Soylu Van'da Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
27.06.2021 23:06
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van'da, @Jandarma Filo Komutanlığı ve @EmniyetGM Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti pic. twitter. com/ahjsU4MkCV— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van'da, @ Jandarma Filo Komutanlığı ve @EmniyetGM Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti pic. twitter. com/ahjsU4MkCV
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021
Son Dakika 23:01 Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü 22:44 Asya ülkesi Bangladeş'te patlama: 7 ölü, 50 yaralı 22:19 63 yaşındaki Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi 21:33 Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti 21:01 Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı 20:05 Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı 18:48 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları 16:52 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi