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Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu

27.06.2021 21:06
Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu, System.String[]

#CanlıYayın?? |??Van - Başkale Özpınar Köyühttps://t. co/13xVXVMa91— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van Başkale Özpınar Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası inşası devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunuyor pic. twitter.

#CanlıYayın?? |?? Van - Başkale Özpınar Köyühttps://t. co/13xVXVMa91

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van Başkale Özpınar Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası inşası devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/8mN4ZWTdCb

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021

Süleyman Soylu, Başkale, Van, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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