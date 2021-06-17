Bakanımız Sn. Süleyman Soylu 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine Katıldı - Son Dakika

#CanlıYayın?? |?? Ankara | 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni https://t. co/XT9CP38YRd

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 17, 2021 Kıymetli gençler, artık sizler kaymakamsınız. Kendi kanatlarınızla uçacak ve sorumluluklarınızla doğrudan karşı karşıya kalacaksınız.

Bu ülkenin hiçbir ilçesinin sorumluluğu az değildir. Kaymakamlık mesleğinin bizatihi kendisi, tepeden tırnağa bir sorumluluk mesleğidir... https://t. co/dgInBMBdlo pic. twitter. com/MWUyQjNbmV

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 17, 2021