Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin'de Selden Etkilenen Alanlarda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin'de Selden Etkilenen Alanlarda İncelemelerde Bulundu

23.07.2021 19:13
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin'de Selden Etkilenen Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Artvin Arhavi'deyiz.

Artvin Arhavi'deyiz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... pic. twitter. com/yXfLG4qghu

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 23, 2021 Bakanımız Sn. Soylu, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Helikopterle daha sonra Artvin'e gelen Sn. Soylu, Arhavi ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen alanları havadan inceledi. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, ilçe merkezinde devam eden çalışmaları da kontrol etti.

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Süleyman Soylu, Artvin, Arhavi, Rize, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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