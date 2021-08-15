Bakanımız Yanık: "968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Bakanımız Yanık: "968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz"

Bakanımız Yanık: "968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz"

15.08.2021 22:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemesinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemesinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu aktardı.

Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade eden Yanık, "968, 2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim. " açıklamasında bulundu.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Gönül Elçileri, Derya Yanık, Engelli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bakanımız Yanık: '968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu
23:40 Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu
23:02 Son Dakika: İkinci kez sandığa giden Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu
22:58 Son Dakika: Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu
22:46 Üvey Oğlu Şengül Keleş'i Boğarak Öldürdüğünü İtiraf Etti
22:44 Üvey oğlu cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm
22:44 Meteoroloji'den Kurban Bayramı Hava Tahmini
22:40 Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
22:07 Çin, Rusya'da yaşanan Wagner krizini iç işi olarak görüyor
22:03 Çin, Rusya'da yaşanan Wagner krizini iç işi olarak görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 00:01:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanımız Yanık: "968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement