Bakanımız Yanık: " Vatandaşlarımızın Haklarına Kolayca Ulaşabileceği, Adil ve Sürdürülebilir Sistemler Kurmayı Öncelikli Vazifemiz Olarak Kabul...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, "Bizler, adalet ve kalkınmanın toplumu güçlü kılan ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultudaki hedeflere odaklandığımız projelerle bütün vatandaşlarımızın haklarına kolayca ulaşabileceği, adil ve sürdürülebilir sistemler kurmayı öncelikli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. " ifadesini kullandı.

Bakanımız Yanık, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi' açılış toplantısında konuştu. Bakan Yanık, törende yaptığı konuşmaya, UN Women Ülke Direktörü Asya Varbanova'ya, yaşanan sel felaketi nedeniyle ilettiği "geçmiş olsun" dileklerinden dolayı teşekkür ederken; yarın sel bölgesinde olacağını ve bu duyguları bölgedeki vatandaşlara bizzat ileteceğini belirtti.

Projeyi başlatmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yanık, insan haklarının korunması ve kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar içeren projede, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ana yararlanıcı olarak yer aldığını, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler finansal destek ve Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin uygulayıcı ortak olduğunu söyledi.

Yanık, projede Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş yararlanıcı vasfını taşıdığını da belirterek, "Bizler, adalet ve kalkınmanın toplumu güçlü kılan ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultudaki hedeflere odaklandığımız projelerle bütün vatandaşlarımızın haklarına kolayca ulaşabileceği, adil ve sürdürülebilir sistemler kurmayı öncelikli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. Böylelikle hiç kimseyi göz ardı etmeden güçlü yarınlara hep birlikte ilerliyoruz. Bu anlamda Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Çalışmalarının ülkemizin gelişme sürecini önemli ölçüde destekleyeceğine inanıyoruz. " diye konuştu.

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" hedefiyle, son 19 yılda kalıcı düzenlemelere imza atıldı"

Projenin bir yandan ülkenin toplumsal adalet ve cinsiyet adaletine ilişkin politikalarını desteklerken, diğer yandan da kalkınma ve büyüme sürecine katkı sunan bütüncül bir çabanın ürünü olarak öne çıktığına işaret eden Yanık, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümüne hazırlanırken, "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" hedefiyle, son 19 yılda kalıcı düzenlemelere imza atıldığını belirtti.

Özellikle 2000'li yıllarda Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan eşitlikçi reformlarla Türkiye'de tüm mevzuatın, kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten bir yapıya kavuşturulduğunu anımsatan Yanık, yasal düzenlemelerin yanı sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planında kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve toplumsal hayatın tüm alanlarında eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmalarını sağlamanın en önemli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

"Öncelik, toplumsal farkındalık oluşturmak"

Plan ve bütçeleme alanında kadın erkek eşitliğine sağlam bir zemin kazandırmak ve toplumsal dokuyu kuvvetlendirmek adına uygulamaya alınan proje ile öncelikle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Projenin yürütülmesine katkı sunan bakanlıklar, farklı kamu kurumları ve pilot belediyelerin yetkili isimleriyle danışma kurulları oluşturulacak ve bu kurullar cinsiyet eşitliğinin ilkesel bir değer olarak benimsenmesi adına neler yapılabileceğine ilişkin durum analizi ve değerlendirmelerde bulunacaklardır. Projenin hedefleri arasında merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarına yönelik plan ve program geliştirme kapasitelerinin artırılması yer almaktadır. Bu hedef kapsamında kamu görevlilerinin bilgi, beceri ve vizyonları geliştirilecek, böylelikle kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme faaliyetlerine, kurumsal ve devamlılık arz eden bir nitelik kazandırılacaktır. Bu proje ile kadın kuruluşlarının ve kadın hakları savunucularının denetim ve izleme kapasitesinin artırılması da planlanmaktadır. "

Bakan Yanık, proje bağlamında sıklıkla "Kadınlar için özel bir bütçe mi yapılıyor? " sorusuyla karşılaştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Peki, ne yapıyoruz? Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin genel anlamda işlevi, var olan bütçe ile kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının gözetilip gözetilmediğine dair değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeler ışığında adil paylaşımlara yönelmektir. Örneğin, farklı miktarda suya ihtiyaç duyan iki farklı tür çiçeğe aynı miktarda suyu verdiğinizde birini çürütür, diğerini kurutursunuz. O zaman ne yapmak lazım? Her çiçeğe ihtiyacı olduğu kadar suyu vereceksiniz ki o hayatını devam ettirebilesin. Aslında kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme dediğimiz şey tam da bu. "

Farklı yaşlarda, engelli, çocuk, kadın erkek gibi insan grupları olduğuna işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme dediğimiz şey herkese aslında kadın ya da erkek ihtiyacı olanı kadar verilmesini sağlamak. Bizim bu çalışmayla arzu ettiğimiz ve sonuç itibarıyla da beklediğimiz temel hedef bu. Bu anlamda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme, kaynaklarımızı kadın ve erkeklerin kullanımı için yarı yarıya bölmek, yeni bir bütçe yapmak, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bütçeler hazırlamak değildir. Eşitliğe duyarlı bütçe planlamaları, var olan kaynakları en verimli şekilde kullanma, israfı önleme, yoksulluğu azaltma ve genel anlamda refahı artırma yönleriyle belirleyici etkilere sahiptir. "

"Her projeyle aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz"

Yanık, bütçeleme çalışmalarının ulusal ve uluslararası kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, mevzuatta yer alan kadın hakları alanındaki düzenlemeleri hatırlattı. Bu konuda takip ettikleri uluslararası kararları da anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle projemizin, şeffaf ve hesap verilebilir niteliği öne çıkmaktadır. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, uyguladığımız her projeyle aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için özellikle kadın ve erkeklerin hem aile içinde hem de toplumsal hayatta eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilmelerinin önemini vurguluyoruz. Ancak bu farkındalık düzeyinde kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçilebileceğinin altını çiziyor, adaletin toplumun her alanında tecelli etmesine yönelik çalışmalarımıza büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. "

Kadınlara haklarının teslim edilmesine yönelik tüm çalışmaların, doğrudan doğruya kültürel değerlerin korunması, aile ve toplum yapısının güçlenmesine de hizmet ettiğini hatırlatan Yanık, "Adil ve kapsayıcı toplum hedeflerimize doğru ilerlerken bize çeşitli alanlarda destek olan bütün yol arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesinin Uygulanması çalışmalarımız bilgi, tecrübe ve samimi çabalarımızla, milletimize ve bütün insanlığa değer katan hizmetler arasında hak ettiği yeri alacaktır. " değerlendirmesini yaptı.

Programda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elefheria Pertzinidou ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova da birer konuşma gerçekleştirdi.

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