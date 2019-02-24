Bakanın Aklının İplerini Çözen 20 Rob Gonsalves Çizimi

Optik illüzyonlarla aranız nasıl bilmiyorum ama halk dilinde şaşı bak şaşır adı verilen resimler gibi bu çizimler de sizi defalarca ekrana kilitliyor. Rob Gonsalves herkesten farklı tekniğiyle iki farklı resmi ortak noktalarından bağlıyor ve bu resme bakanın resimde aslında ne anlattığını anlaması vakit alıyor.