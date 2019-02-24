Son Dakika Haberleri: Bakanın Aklının İplerini Çözen 20 Rob Gonsalves Çizimi

Bakanın Aklının İplerini Çözen 20 Rob Gonsalves Çizimi

6 dakika önce

Optik illüzyonlarla aranız nasıl bilmiyorum ama halk dilinde şaşı bak şaşır adı verilen resimler gibi bu çizimler de sizi defalarca ekrana kilitliyor.

Bakanın Aklının İplerini Çözen 20 Rob Gonsalves Çizimi, System.String[]
Optik illüzyonlarla aranız nasıl bilmiyorum ama halk dilinde şaşı bak şaşır adı verilen resimler gibi bu çizimler de sizi defalarca ekrana kilitliyor. Rob Gonsalves herkesten farklı tekniğiyle iki farklı resmi ortak noktalarından bağlıyor ve bu resme bakanın resimde aslında ne anlattığını anlaması vakit alıyor.







































Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:56 

Kültür Sanat
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