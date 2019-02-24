Bakanın Aklının İplerini Çözen 20 Rob Gonsalves Çizimi
6 dakika önce
Optik illüzyonlarla aranız nasıl bilmiyorum ama halk dilinde şaşı bak şaşır adı verilen resimler gibi bu çizimler de sizi defalarca ekrana kilitliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:56
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