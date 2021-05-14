Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı - Son Dakika

Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı

14.05.2021 09:29
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı, System.String[]

Adana'da çalınan 40 koyununun yerine devlet tarafından 40 koyun hediye edilen Ayşe Akgül, "Devlet sayesinde Ramazan Bayramı'nda yüzüm güldü.

Adana'da çalınan 40 koyununun yerine devlet tarafından 40 koyun hediye edilen Ayşe Akgül, "Devlet sayesinde Ramazan Bayramı'nda yüzüm güldü. 40 koyun 80 koyuna çıktı. Bunlar olmasaydı ben ayakta zor dururdum, yıkılırdım. Bu sene yüzümüz gülerek bir bayram geçiriyoruz" dedi.

Geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 61 yaşındaki Ayşe Akgül'ün 50 koyunu 7 Kasım 2019 tarihinde gece 03.00 sıralarında çalındı. Sabah saatlerinde koyunları ahırda göremeyen Akgül, 4 kilometre uzaklıkta 10 koyunu buldu ve durumu polise bildirdi. Polis ekipleriyse bölgede güvenlik kamerası olmadığı için hırsızları bulamadı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül'ün mağduriyetinin giderilmesi için aynı gün gerekli talimatları verdi ve Akgül'e 40 koyun hediye edildi. Gözyaşları dinen Ayşe Akgül, hediye edilen koyunlardan sonra tekrardan geçimini sağlamaya başladı ve aradan geçen 1 buçuk yılda sürüsünü 40 koyundan 80 koyuna çıkarttı.

"Kendimize bakmıyoruz, koyunlara bakıyoruz"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ayşe Akgül, devlet sayesinde Ramazan Bayramı'nda yüzünün güldüğünü söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Önce Allah sonra devletimiz. 50 koyunum çalındı ve 40 koyun verdiler. Çok sağ olsunlar. Bu sene yüzümüz gülerek bir bayram geçiriyoruz. Bunlara gece-gündüz gözümüz gibi bakıyoruz. Kendimize bakmıyoruz, koyunlara bakıyoruz" diye konuştu.

"Vicdan azabı çekiyorlarsa koyunlarımı getirsinler"

Tekrardan koyununu çalan hırsızlara seslenen Akgül, "O hırsızlar eğer vicdan azabı çekiyorlarsa benim o koyunlarımı ya da parasını getirsinler. Benim hiçbir gelirim yok. Bir taraftan güvencem yok. Bunlar olmasaydı ben ayakta zor dururdum, yıkılırdım" dedi.

"Satıp yem almak istiyorum ama kıyamıyorum"

Yem almak için sürüsündeki 1-2 koyunu satmaya kıyamadığını söyleyen Ayşe Akgül, "Onlara bakmayı çok istiyorum. Gece gündüz başlarında bekliyorum. Yem sıkıntım var. İçinden bir iki tanesini satıp yem almak istiyorum ama kıyamıyorum. Bir tanesi ölse benim ciğerim sızlıyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı

İhlas Haber Ajansı, Ramazan Bayramı, Bayram, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı - Son Dakika


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