Son Dakika Haberleri: Bakanın kuru üzüm fiyat açıklaması üreticileri memnun etti
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Bakanın kuru üzüm fiyat açıklaması üreticileri memnun etti

1 saat önce

Üzüm üreticilerin dört gözle beklediği kuru üzüm fiyatları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa Ticaret Borsasında bu yıl 94'üncüsü gerçekleştirilen geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm töreni ve sezon açılışında açıklandı.

Bakanın kuru üzüm fiyat açıklaması üreticileri memnun etti, System.String[]

Üzüm üreticilerin dört gözle beklediği kuru üzüm fiyatları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa Ticaret Borsasında bu yıl 94'üncüsü gerçekleştirilen geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm töreni ve sezon açılışında açıklandı. Bakan Pakdemirli'nin 'Üzüm 10 liranın altına düşerse müdahale ederiz' demesi üreticileri memnun ederken ziraat odaları ise TARİŞ ve TMO'nun alımlarda devreye girmesini istedi.


2019 üzüm rekoltesini açıklayan Bakan Pakdemirli, rekoltenin 300 bin ton civarında beklediklerini belirterek, kilogram fiyatıyla ilgili olarak taban fiyatın 10 lira olduğunu, fiyatın düşmesi halinde ise devlet olarak devreye gireceklerini ifade etmesi üreticiler arasında memnunlukla karşılandı.


Öte yandan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise açıklanan kuru üzüm taban fiyatının daha yüksek olmasını beklediklerini belirterek, "Alımlara devlet olarak TMO direkt olarak girmesi daha iyi olacaktı. Kuru üzüm piyasasına canlılık getirirdi." dedi. - MANİSA

Bekir Pakdemirli, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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