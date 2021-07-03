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Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz - Son Dakika

Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz

03.07.2021 12:06
Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz, System.String[]

ORDU Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Çiğdem Aydın (38), eşi, annesi, babası ve çocuğu ile yakalandığı koronavirüsü yendi ve gönüllü aşılama ekibine katıldı.

ORDU Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Çiğdem Aydın (38), eşi, annesi, babası ve çocuğu ile yakalandığı koronavirüsü yendi ve gönüllü aşılama ekibine katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım için teşekkür eden Aydın, "El birliği ile bu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi.

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 18 yıldır acil servis hemşiresi olarak çalışan Çiğdem Aydın, şubat ayında eşi, annesi, babası ve çocuğu ile birlikte koronavirüse yakalandı. Hemşire Aydın, hastalığı hafif geçirirken, ağır geçiren annesi ile babası hastanede tedavi gördü. Aydın ile ailesi, tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Çiğdem Aydın, aşılama çalışmaları başladıktan sonra gönüllü olarak desteklemeye karar verdi. Talebini hastane yönetimine bildiren Aydın, aşı birimi sorumlusu olarak görevlendirildi.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜRSağlık Bakanı Koca da Çiğdem hemşireye, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür edip, "Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 75 bininci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım" dedi. 'GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA BAŞLADIM'Çiğdem Aydın da Bakan Koca'ya teşekkür ederek, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının büyük özveri ve fedakarlık ile görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Aşılama çalışmalarında gönüllü görev aldığını belirten Aydın, "Son 1,5 senedir dünya olarak pandemiyle uğraşıyoruz. Türkiye de bununla mücadele eden ülkelerden. Biz sağlıkçılar biraz daha risk altındaydık, hastalarla yakın temasımız olduğu için. Uzunca bir süre korunmaya çalıştık sonrasında ben de koronavirüse yakalandım. Benden aileme de geçti. 14 günlük karantina sürecimiz oldu ve bu süreç bizim için zor geçti. Ben bir doz aşı olduğum için biraz daha rahattım aileme göre ama ailemden hastanelere yatışlar oldu. Tedavilerimiz yapıldı. İyileştik. Ben acil servis hemşiresiydim. Yaklaşık 18 yıl acil serviste çalıştım. Covid-19 olduktan sonra bu işte benim de katkım olsun, diye gönüllü olaraktan çalışmaya başladım" diye konuştu.'YOĞUN ÇALIŞTIĞIMIZDA MEMNUN OLUYORUZ'Aşılamaya katılımdan memnun olduğunu dile getiren Aydın, "Yoğunluğumuz bazı günler çok oluyor ama biz bu durumdan memnunuz çünkü aşılamaya ne kadar katılım olursa pandemi sürecini o kadar erken atlatacağımızı düşünüyoruz. İnsanlarımız sağ olsunlar, katılıyorlar aşılama programına ve bu konuda duyarlılar. İnşallah verdiğimiz mücadelelerin karşılığını ilerleyen günlerde alacağız. El birliği ile bu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi.

Çiğdem Aydın, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini de vurguladı.


Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz
Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz
Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz
Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz
Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz

COVIRAN Bereket, Çiğdem Aydın, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanın paylaştığı aşı ekibindeki Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz - Son Dakika


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