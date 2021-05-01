Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

01.05.2021 13:51
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, System.String[]

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından işçilerin ve emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan mesaj yayımladı.

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından işçilerin ve emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yememiştir hiç kimse elinin emeğinin daha hayırlısını diyerek şafak gibi alınlara terle yazılmış hakkın mutlak ölçüsünü elbet beni işçilerim çekecek emeğin kutsal direğine" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyasında yaptığı paylaşımında, "Emeğin ve emekçilerimizin günü 1 Mayıs. Ülkemizin büyüme ve gelişmesinde katkı sahibi olan tüm vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Emeğiyle Türkiye'nin enerjisini yükselten herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter'ından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gençlerimize yurtları yuva yapmamızda, pandemide insanlara yardım eli uzatmamızda büyük emekleri olan yurt personelimize, sporda yeni yetenekleri keşfetmemizde, geleceğimizi sağlıkla yetiştirmemizde büyük emekleri olan antrenörlerimize ve ihtiyaç olan her yere ulaşmamızda, gönüllerde yıkılmaz köprüler kurmamızda büyük emekleri olan gönüllü gençlerimiz ve liderlerimize teşekkürlerimizle. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsan emeğini kutsal sayan, helal rızık için çalışmayı ibadet gören bir medeniyetin evlatları olarak, 1 Mayıs'a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" ifadeleri ile şunları kaydetti:

"Türkiye bugün, terörden göçe, uyuşturucudan trafiğe, afet yönetiminden virüs meselesine kadar pek çok güvenlik başlığını yönetiyor; ekonomik ve siyasal pek çok uluslararası operasyona karşı ayakta kalabiliyorsa, bunun en önemli nedenlerinden biri, insanımızın alın teri ve emeğiyle ortaya koyduğu üretimin gücüdür. Biz bu alın terine minnettarız. Milletin kursağından haram lokma geçirmeyen, sadece Milletinin değil, dünyanın tüm mazlumlarına helal lokma olan bu alın terine minnettarız. Bu vesileyle emekleriyle bu ülkeye değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir çocuğun kalemini açmasının, bir çizgiyi çekmesinin, ilk harfini yazmasının, bir kağıdı katlamasının çocuğun kendi emeği olduğunu belirterek, "Öğretmenler bunu bildiğinden her harfe söylediği yürekten aferindir. Çocuktan yetişkine, emeğini ve onurunu yan yana yaşatan herkesin bayramını yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ve milletimiz için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan personelimiz başta olmak üzere tüm İşçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tarım orman sektörünü büyüten işçilerimiz başta olmak üzere hayatını alın teri ve emeğiyle kazanan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek, üreterek, çalışarak; aklıyla, emeğiyle ülkemiz için değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Alın teriyle emek verenlerin hayatlarında mutluluk, yüzünde gülümseme hiç eksik olmasın" ifadelerini kullanarak işçi ve emekçilerin görüntülerini içeren bir video paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesaplarından ise "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun" mesajları yayımlandı. - ANKARA

Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

1 Mayıs, Türkiye, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


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