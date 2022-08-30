Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika
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Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30.08.2022 11:54
Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Bakanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Bakanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yazılı mesajında, Büyük Zafer'in, şanlı milletin eşsiz destanlarından biri olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Tarih yolculuğundaki altın sayfalardan biri olan bu zaferin, esarete mahkum edilmek istenen millete, kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelediğini vurgulayan Kirişci, milletin ve kahramanların, Büyük Zafer ile bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, bayrağın gönderden indirilmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini bildirdi.

Kirişci, şunları kaydetti:

"Bugün bize emanet edilen Cumhuriyet'imizi, çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içindeyiz. Türkiye'yi hep birlikte 21. yüzyılın parlayan yıldızı ve küresel oyuncusu haline getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

"Ay yıldızlı bayraklarımız, şehitlerimizin hatırasını taşıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk milletinin 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla bağımsızlığını dünyaya ilan ettiği şanlı zaferimizin 100'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise paylaşımında, Türkiye'nin 30 Ağustos 2022 itibarıyla 200'den fazla silahlı İHA'sı, 73 Atak Helikopteri, 250'nin üzerinde milli seyir füzesi ve 4 de milli korvet gemisi olduğunu, 20 yıl önce bunların hiçbirisinin bulunmadığını belirterek, "Hangi Türkiye Zafer Bayramı'mızda daha güçlü?" diye sordu.

Askerin vazgeçilmezinin tüfeği olduğunu vurgulayan Varank, "Kahraman ordumuzun şimdiye kadar bir milli piyade tüfeği olmadı. Yapması zor diye mi? Tabii ki hayır. 90 yıldır milli piyade tüfeğini engelleyen mandacıları yenmek gerekiyordu. İşte Recep Tayyip Erdoğan bunu başardı. Zafer Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tüm heybetiyle dalgalanan şanlı ay yıldızlı bayraklarımız, şehitlerimizin hatırasını taşıyor. Her zaman göklerde her daim en yüksekte. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

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