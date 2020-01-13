Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Fidan, Rusya'da - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Fidan, Rusya'da - Son Dakika

Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Fidan, Rusya'da

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bakan Hulusi Akar'ın, beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik Rusya'da temaslarda bulunduğu açıklandı.

Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Fidan, Rusya'da, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bakan Hulusi Akar'ın, beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik Rusya'da temaslarda bulunduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova'da temaslarda bulunuyor" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Libya, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
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