Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar... - Son Dakika

Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast için keşif yapma talimatı alan PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast için keşif yapma talimatı alan PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Sonay B.'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor


Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Sonay B. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. ile bulundukları ildeki mahkemelerden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaasında, Ankara'da polise teslim olan Sonay B.'nin örgüt üyesi olduğunu güvenlik güçlerine söylediğini, bunun üzerine sanık hakkında araştırma yapıldığını anlatan savcı, sanığın örgüt içinde "Zendar" kod adını kullandığının ve örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini kaydetti. Savcı, sanık Sonay B.'nin örgütün patlayıcı madde ve mayın imalatı bölümünde eğitim gördüğünü ve Türkiye sınırına yakın bölgeler ile TSK'ya ait karakollara yakın bölgelere yerleştirilmek üzere patlayıcı madde imal ettiğinin anlaşıldığını bildirdi. Savcı, yargılama aşamasında sanığın, Milli Savunma Bakanı Akar veya İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik yapılması planlanan suikast için keşif yapma amacıyla örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiğini anlattığını vurguladı. Mütalaada ayrıca, sanık Sonay B.'nin 263 PKK/KCK terör örgütü üyesini teşhis ettiği ve hakkında beyanda bulunduğu ifade edildi.


Savcı, toplanan deliller kapsamında, Akar ve Soylu'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçuna ilişkin icrai bir faaliyette bulunmadığını ifade ettiği Sonay B.'nin bu suçtan beraatına karar verilmesini talep etti. Savcı, Sonay B.'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istedi. Savcı, sanık Sonay B.'ye yardım ettiği belirtilen Süleyman A. ile Levent Ö'nün ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.


Savcı mütalaasının ardından sanıklara söz hakkı verildi. Sanık Sonay B., "Örgütten kaçabilmek için verilen görevi kabul ettim. Söz konusu yerlere mayınları yerleştirmek zorundaydım. Burada nasıl dört duvar arasındaysam orada da dört beden arasındaydım. 15-16 yaşında yaptığım hatanın bedelini 5 yıldır ödüyorum" dedi.


Sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö. ise suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Sonay B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 16:30 Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]